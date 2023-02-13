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Общество

Депобр Нижнего Новгорода и ННГУ им. Лобачевского будут развивать естественно-научное образование в школах

17 марта 2023 15:32  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Департамент образования Нижнего Новгорода и Университет Лобачевского 17 марта подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы будут разработаны и внедрены новые образовательные продукты и учебные программы естественно-научного профиля, а действующие - актуализированы.

Также запланирован активный обмен опытом и практиками между педагогами нижегородских школ и университета, повышение профессионального мастерства учителей. Благодаря работе в данном направлении будет значительно обогащена система дополнительного естественно-научного образования детей.

Согласно информации, подписи под документом поставили директор городского департамента образования Владимир Радченко и и.о. ректора ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов.

По словам Владимира Радченко, школьники получат знания и умения, которые требуются для продолжения образования при выборе собственного профессионального пути. Он упомянул, что государство поставило задачу развивать фундаментальные исследования и определило приоритет высоких технологий. Это требует качественной подготовки школьников в соответствующих областях.

"Повышение квалификации учителей, ликвидация профессиональных дефицитов - важная и актуальная задача. Взаимодействие вуза, департамента образования и муниципальных образовательных организаций - один из вариантов решения указанных задач", - сказал глава депобра.

Олег Трофимов добавил, что Университет Лобачевского всегда плотно работал с нижегородскими школами, а подписанное соглашение лишь расширит сотрудничество и выведет его на новый уровень.

"Главная задача университета в рамках нового соглашения – дать учителям новые знания и новые навыки, предложить лучшее, что наработано нашими специалистами", - отметил и.о. ректора вуза.

Ранее сообщалось, что нижегородские педагоги технических специальностей смогут пройти переподготовку по программе "НЕЙМАРК для учителей".

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Теги:
ННГУ Образование
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