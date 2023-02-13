Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив появится в Нижнем Новгороде. Соответствующее предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поддержал гендиректор ПФКИ Роман Карманов во время визита в столицу Приволжья.

Согласно информации, в проектных офисах ПФКИ оказывается консультационная и методическая помощь при оформлении заявок на получение грантов ПФКИ для реализации культурных инициатив.

Как рассказал Глеб Никитин, за все время Нижегородская область направила почти 850 заявок на конкурсы фонда, из которых более 180 - на первый в этом году грантовый конкурс. Сумма поддержки по итогам первого конкурса превысила 36 млн рублей.

В рамках визита в Нижний Новгород Роман Карманов провел тренинг "Новые возможности для творческих команд страны", в котором приняли участие более 200 представителей учреждений культуры, НКО, индивидуальных предпринимателей и других нижегородцев, заинтересованных в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что в 2023 году в регионе будет отремонтировано 90 учреждений культуры.

"Очень важно, чтобы "перезагрузка" была не только техническая и материальная, но и содержательная. Поэтому мы очень плотно занимаемся образовательным направлением для сотрудников учреждений культуры и стараемся делать все, чтобы наши творческие коллективы получали грантовую поддержку", - подчеркнула она.

По словам Романа Карманова, по итогам восьми грантовых кампаний Нижегородская область по количеству получивших грантовую поддержку проектов входит в пятерку лидеров среди других регионов ПФО. От Нижнего Новгорода подано около 200 заявок.

Прием заявок на второй грантовый конкурс 2023 года Президентского фонда культурных инициатив продолжается до 20 марта на сайте.

Ранее сообщалось, что джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии" стал обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив.