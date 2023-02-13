Более тысячи территорий с запретом на продажу алкоголя действует в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

Более тысячи территорий с запретом на продажу алкоголя действует в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций администрации города.

Напомним, летом 2022 года специальная городская комиссия начала работу по определению территорий, где будет запрещена продажа алкоголя.

Первой такой территорией стал участок вокруг клинико-диагностической лаборатории "Садко" на улице Бурнаковской. После проведения общественных обсуждений с 22 сентября 2022 года здесь был установлен запрет на продажу алкоголя.

В департаменте отметили, что границы запрета на торговлю алкогольной продукцией устанавливаются в 25 метрах от образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектов, рынков, вокзалов и аэропортов.

Сейчас в Нижнем Новгороде такие ограничения введены в отношении 1031 организации.

"Последние изменения в данной сфере правового регулирования приняты в феврале 2023 года. Работа по актуализации схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции, продолжается", - сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций.

Ранее сообщалось, что размер штрафа за нарушение закона о тишине в Нижегородской области может вырасти в два раза.