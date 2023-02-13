Более 100 млн рублей направят на ремонт тротуаров в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

Более 100 млн рублей направят на ремонт тротуаров в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, администрация планирует создать инфраструктуру с новыми велодорожками, навигацией и разметкой. Она должна связать все районы Нижнего Новгорода.

Автозаводский район стал пилотным в рамках проекта. Сейчас там обустроено 5 км велодорожек, уже разработан проект на создание еще 11,7 км. Дальше работы продолжатся в Ленинском районе. Велодорожки должны объединить туристические маршруты и привычные для жителей дороги.

Так, новые дорожки появятся пр. Октября и Бусыгина, ул. Переходникова, пр. Ленина, ул. Глеба Успенского, Новикова Прибоя, Космонавта Комарова, Заречный бульвар, Комсомольском шоссе и других. Также ведется разработка проектов по развитию велосети в других районах города.

Свои предложения по разрабатываемой концепции можно оставить на сайте МБУ "Нижегородгражданпроект".

Ранее сообщалось, что новую разметку нанесут на дорогах 319 улиц Нижнего Новгорода.