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Общество

Новую разметку нанесут на дорогах 319 улиц Нижнего Новгорода

17 марта 2023 17:05  [65] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Думе Нижнего Новгорода 17 марта прошло заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили планы на текущий год по восстановлению дорожной разметки и ремонту городских дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников рассказал, что в этом году по нацпроекту планируется отремонтировать 20 участков. На работы выделено 930 млн рублей.

Также предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода на Сормовском шоссе. Сооружение появится в районе АО ЦНИИ "Буревестник" и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". Стоимость проекта составляет 65,6 млн рублей.

Замглавы администрации Дмитрий Сивохин также рассказал, что помимо этих работ запланирован и ямочный ремонт во всех районах города. В нормативное состояние приведут более чем 160 тысяч кв. м дорожного покрытия. Работы стартуют при наступлении благоприятных погодных условий.

Депутаты особо отметили, что все ремонтные работы на дорогах должны быть завершены в летний сезон. Кроме того, необходимо активнее информировать горожан о планах по ямочному ремонту.

На заседании обсуждался вопрос восстановления дорожной разметки после завершения осенне-зимнего периода. Согласно предоставленной информации, в 2023 году разметку обновят на 319 улицах городского, районного, а также местного значения. Общая площадь нанесения составит 192,2 тысячи кв.м.

На 50 центральных улицах, а также на 76 улицах местного значения нанесут разметку пластиком. На остальных 193 участках дорог местного значения разметка будет нанесена лакокрасочными материалами.

Термопластик, в частности, положат на магистралях с высокой интенсивностью движения: на Метромосту, Канавинском, Мызинском и Молитовском мостах города, улицах Родионова, Кузбасской, Новикова-Прибоя и на Казанском шоссе.

Данный вид работ также начнётся при стабилизации погоды - в конце апреля – начале мая.

Помимо этого, на пешеходных переходах у школ и детсадов города к 1 сентября будет нанесена бело-жёлтая разметка - всего 12,3 тысячи кв. м.

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Теги:
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