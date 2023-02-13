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Экономика

ГУММиД определил подрядчиков для ремонта путепровода на Московском шоссе и дороги на улице Ванеева

20 марта 2023 18:05  [78] Экономика

Стали известны подрядчики, которые отремонтируют путепровод на Московском шоссе и участок дороги по улице Ванеева в Советском районе. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации капремонт моста через улицу Кузбасскую выполнит ООО "Нижавтодорстрой" в период с 2023 по 2024 год. На объекте предусмотрена замена плиты проезжей части и тротуаров, замена асфальтобетона и контактных сетей, ремонт опор путепровода, балок пролетного  строения, ригелей.

Подрядчиком по капитальному ремонту автомобильной дороги на участке улицы Ванеева – от улицы Агрономической до улицы Адмирала Васюнина стало ООО "Эйдос". На этом участке дороги расширят проезжую часть, перенесут опоры освещения, заменят контактную линию троллейбуса и асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Контракты с подрядчиками планируется заключить, начиная с 27 марта, уточнили в ГУММиД. 

Ранее сообщалось, что дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей.

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Теги:
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