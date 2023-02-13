ГУММиД определил подрядчиков для ремонта путепровода на Московском шоссе и дороги на улице Ванеева Экономика

Стали известны подрядчики, которые отремонтируют путепровод на Московском шоссе и участок дороги по улице Ванеева в Советском районе. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации капремонт моста через улицу Кузбасскую выполнит ООО "Нижавтодорстрой" в период с 2023 по 2024 год. На объекте предусмотрена замена плиты проезжей части и тротуаров, замена асфальтобетона и контактных сетей, ремонт опор путепровода, балок пролетного строения, ригелей.

Подрядчиком по капитальному ремонту автомобильной дороги на участке улицы Ванеева – от улицы Агрономической до улицы Адмирала Васюнина стало ООО "Эйдос". На этом участке дороги расширят проезжую часть, перенесут опоры освещения, заменят контактную линию троллейбуса и асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Контракты с подрядчиками планируется заключить, начиная с 27 марта, уточнили в ГУММиД.

Ранее сообщалось, что дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей.