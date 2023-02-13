Жители дома №60 по проспекту Ленина пожаловались на шумный рекламный щит Общество

Жители дома №60 по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде пожаловались на шумный рекламный щит, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, установленная вблизи дома электронная конструкция с ярким освещением работает круглосуточно, из-за чего ночью невозможно нормально спать.

В МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" отметили, что уже нашли владельца конструкции и вынесли ему предостережение. Согласно действующему законодательству, данный рекламный щит может работать только в период с 7 до 22 часов.

В учреждении также призвали всех нижегородцев сообщать о подобных нарушениях.

Ранее сообщалось, что штраф за нарушение тишины и покоя в Нижегородской области для граждан планируется увеличить до 4 тысяч рублей.