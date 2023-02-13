Титульный спонсор ФК "Пари Нижний Новгород" не планирует прекращать сотрудничество с клубом Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал информацию о возможном прекращении финансирования футбольного клуба "Пари НН".

Ранее издание Metaratings сообщало, что компания может прекратить сотрудничество с клубом, если тот вылетит из премьер-лиги. Также букмекер якобы недоволен возможным техническим поражением "Пари НН" в матче с "Торпедо" из-за выхода на поле дисквалифицированного Ярослава Михайлова.

Дмитрий Сергеев подчеркнул, что компания не думает о разрыве отношений с регионом, а у "Пари НН" есть еще 10 матчей для сохранения прописки в высшей лиге.

"Да, никому не нравится негативный пиар и потеря очков из-за дурацких ошибок в администрировании, но это не означает, что мы сразу бежим контракт разрывать. Мы высоко ценим работу с регионом, уверен мы вместе справимся с этими трудностями!" — написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас "Пари НН" находится на 13 месте в РПЛ с 20 очками после 20 сыгранных матчей. Если команде будет присуждено техническое поражение в матче с "Торпедо", то нижегородцы лишатся одного очка.

Напомним, в начале марта ФК "Пари Нижний Новгород" презентовал новую форму. К презентации был приурочен перформанс с переодеванием известных скульптур в городе.

Ранее сообщалось, что букмекер заплатил ФК "Нижний Новгород" 450 млн рублей за смену названия. Клуб был переименован в ФК "Пари НН" 10 июня 2022 года.