Титульный спонсор ФК "Пари Нижний Новгород" не планирует прекращать сотрудничество с клубом

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Управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал информацию о возможном прекращении финансирования футбольного клуба "Пари НН".
Ранее издание Metaratings сообщало, что компания может прекратить сотрудничество с клубом, если тот вылетит из премьер-лиги. Также букмекер якобы недоволен возможным техническим поражением "Пари НН" в матче с "Торпедо" из-за выхода на поле дисквалифицированного Ярослава Михайлова.
Дмитрий Сергеев подчеркнул, что компания не думает о разрыве отношений с регионом, а у "Пари НН" есть еще 10 матчей для сохранения прописки в высшей лиге.
"Да, никому не нравится негативный пиар и потеря очков из-за дурацких ошибок в администрировании, но это не означает, что мы сразу бежим контракт разрывать. Мы высоко ценим работу с регионом, уверен мы вместе справимся с этими трудностями!" — написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас "Пари НН" находится на 13 месте в РПЛ с 20 очками после 20 сыгранных матчей. Если команде будет присуждено техническое поражение в матче с "Торпедо", то нижегородцы лишатся одного очка.
Напомним, в начале марта ФК "Пари Нижний Новгород" презентовал новую форму. К презентации был приурочен перформанс с переодеванием известных скульптур в городе.
Ранее сообщалось, что букмекер заплатил ФК "Нижний Новгород" 450 млн рублей за смену названия. Клуб был переименован в ФК "Пари НН" 10 июня 2022 года.
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