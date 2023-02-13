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Происшествия

Желавшая заработать на рынке ценных бумаг нижегородка перевела мошенникам 4,5 млн рублей

22 марта 2023 13:08  [79] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Желавшая заработать на рынке ценных бумаг нижегородка перевела мошенникам 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, жертвой мошенников стала экономист крупного нижегородского предприятия, проживающая в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Женщина начала общаться на сайте знакомств с мужчиной, который предложил ей заработать на сделках с ценными бумагами. Следуя рекомендациям афериста, потерпевшая в период с ноября 2022 года по январь 2023 перевела на указанные счета 4,5 млн рублей, при этом часть суммы была взята в кредит.

После того, как "друг по переписке" перестал отвечать на сообщения, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что предприниматель, выполнявший в Нижнем Новгороде ремонт квартир, обманул 12 нижегородцев на 4 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество
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