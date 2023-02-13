Жители Ленинского района вновь жалуются на размыв склона около Силикатного озера Общество

Фото: Наталья Малюгина

Жители Ленинского района Нижнего Новгорода вновь жалуются на размыв склона около Силикатного озера. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Впервые эта проблема возникла весной 2022 года. Выяснилось, что при строительстве новой дороги вдоль озера не была предусмотрена система водоотведения. Подрядчик оборудовал желоба для стекания воды, но из-за этого склон начало размывать.

В конце 2022 года на этой территории были оборудованы система водоотведения и ливневка, однако решить проблему это не помогло.

В администрации Ленинского района сообщили, что ливневая канализация будет проверена после схода талых вод, а все выявленные недостатки устранят в рамках гарантийных обязательств.

Также жители обращают внимание на акты вандализма на Силикатном озере. Так, злоумышленники почти полностью разобрали раздевалку и отломали некоторые конструкции веревочного городка.

В районной администрации планируют провести комиссионное обследование площадок и отремонтировать сломанные объекты после наступления теплой погоды. Также для борьбы с вандалами прорабатывается проект установки камер видеонаблюдения..

Ранее сообщалось, что почти 155 млн рублей будет выделено на благоустройство берегов Борзовки в Нижнем Новгороде.