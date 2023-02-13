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Почти 155 млн рублей будет выделено на благоустройство берегов Борзовки в Нижнем Новгороде

21 марта 2023 18:29  [77] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в этом году по нацпроекту "Экология" будет расчищено около 4 километров реки.

За счет инвестиций в размере более 92 млн рублей начнется строительство канализации с ликвидацией открытых выпусков стоков в Борзовку.

Глеб Никитин отметил, что эти меры позволят улучшить экологические условия жизни для 140 тысяч нижегородцев.  

"По-новому раскроются и территории в Ленинском районе Нижнего, бывшие, по сути, "зоной отчуждения"", - написал губернатор.

Напомним, в рамках работ планируется вывезти на специальный полигон порядка 12 тысяч тонн ила.

Ранее сообщалось, что линейный парк на берегу реки Левинки может появиться в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Экология
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