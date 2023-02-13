Арендаторы городского имущества заплатили в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году 1,77 млрд рублей Экономика

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 марта утвердили отчёт об управлении и распоряжении имуществом города за 2022 год.

Согласно информации, доходы по аренде муниципального имущества и земельных участков в прошлом году превысили плановый показатель на 13,3 млн рублей и составили 1,77 млрд рублей. Из них 534 млн рублей получены за аренду имущества и 1,23 млрд рублей - за аренду земли.

Также были озвучены данные о заключенных администрацией города в 2022 году концессионных соглашениях. В частности, в соглашение с ООО "БЛ Техникс" входят проектирование, создание и реконструкция сетей наружного освещения, а ООО "Чистые улицы Приволжья" взял на себя обязательства по реконструкции и эксплуатации станции снеготаяния в Советском районе.

Как следует из отчёта, на 1 января 2023 года в реестре муниципального имущества Нижнего Новгорода насчитывается 604 муниципальных учреждения и 13 муниципальных предприятий, 11 АО с муниципальным участием и одно ООО с муниципальным участием. Дивиденды от участия в акционерных обществах составили 199 млн рублей, из них самые значительные поступления - от АО "Теплоэнерго" – 175 млн рублей и от АО "ТЭК-НН" – 24 млн рублей.

Ранее сообщалось, что доходная часть бюджета на 2023 год увеличена на 1 млрд 529,2 млн рублей. При этом собственные доходы города составляют 376,3 млн рублей, остальное - межбюджетные трансферты. Hасходы увеличены на 1 млрд 905,1 млн рублей.