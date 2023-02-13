Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
Уличных художников приглашают к участию в фестивале "ФормART"
НГХМ стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
22 марта 2023 13:17  [61] Производство автомасел на предприятии в Дзержинске выросло почти на 50% благодаря нацпроекту "Производительность труда"
22 марта 2023 12:33  [89] Доходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 1,5 млрд рублей
22 марта 2023 12:10  [87] Дума Дзержинска рекомендовала мэрии выбрать новые пути для развития бизнес-инкубатора
21 марта 2023 12:20  [258] Нижегородские сельхозхозяйства увеличили производство мяса и молока с начала 2023 года
21 марта 2023 09:10  [429] Нижегородские парламентарии обсудили развитие пчеловодства на выездном совещании в Богородском районе
20 марта 2023 19:53  [266] Олег Дерипаска посоветовал Западу пойти на поклон к Китаю из-за банковского кризиса
20 марта 2023 18:05  [382] ГУММиД определил подрядчиков для ремонта путепровода на Московском шоссе и дороги на улице Ванеева
20 марта 2023 17:22  [366] Михаил Иванов: "Новые нормативы позволят стимулировать строительство доступного жилья в Нижегородской области"
20 марта 2023 16:02  [287] Испытания высокоточных труб ВМЗ успешно прошли на полигоне в Челябинской области
20 марта 2023 13:26  [268] "Нижегородский водоканал" запустил масштабные проекты по модернизации и строительству сетей
Экономика

Доходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 1,5 млрд рублей

22 марта 2023 12:33  [89] Экономика

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 марта поддержали внесение изменений в городской бюджет на текущий год и плановый период 2024–2025 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Так, доходная часть бюджета на 2023 года увеличена на 1 млрд 529,2 млн рублей. При этом собственные доходы города составляют 376,3 млн рублей, остальное - межбюджетные трансферты.

Согласно информации, расходы увеличены на 1 млрд 905,1 млн рублей.

В частности, за счёт собственных доходов города, а также остатков средств на счёте на 1 января 2023 года и сложившейся экономии от конкурсных процедур, расходы увеличены на 809 млн рублей. Данные средства решено направить на следующие расходные статьи: благоустройство общественных территорий, ремонт защитных сооружений города, строительство, ремонт и содержание учреждений образования, ремонт и содержание дорог, питание детей участников СВО, ремонт мемориального комплекса, посвященного участникам войны и труженикам тыла, на пересечении улиц Бекетова и Нартова - и другие мероприятия.

Средства межбюджетных трансфертов будут также распределены по нескольким направлениям. 500 млн рублей направят на переселение граждан из аварийного дома №15 А по ул. Ломоносова в Советском районе, 426,9 млн рублей - на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и тепловых сетей Автозаводского и Ленинского районов, 150 млн рублей - на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту ОКН "Здание основной части комплекса поземельного крестьянского банка".

Также депутаты инициировали направление дополнительных средств в сумме 17 млн рублей на обеспечение деятельности учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта, а также поддержку ТОС.

После утверждённых изменений доходы бюджета Нижнего Новгорода составляют 53 млрд 635,4 млн рублей, расходы – 57 млрд 106,7 млн рублей.

Дефицит городского бюджета увеличен на 376 млн - до 3 млрд 471,3 млн рублей. Его предполагается погашать за счёт остатков средств на счёте города по состоянию на 1 января 2023 года.

Напомним, 15 марта депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по бюджетной и финансовой политике ##5901863#обсудили## исполнение бюджета Нижнего Новгорода по итогам двух месяцев 2023 года. Так, на 1 марта доходная часть бюджета исполнена в сумме 3 млрд 488 млн рублей, что составляет 6,6% к годовому плану. Сумма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составила 2 млрд 398 млн руб.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Гордума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph