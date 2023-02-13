Доходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 1,5 млрд рублей Экономика

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 марта поддержали внесение изменений в городской бюджет на текущий год и плановый период 2024–2025 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Так, доходная часть бюджета на 2023 года увеличена на 1 млрд 529,2 млн рублей. При этом собственные доходы города составляют 376,3 млн рублей, остальное - межбюджетные трансферты.

Согласно информации, расходы увеличены на 1 млрд 905,1 млн рублей.

В частности, за счёт собственных доходов города, а также остатков средств на счёте на 1 января 2023 года и сложившейся экономии от конкурсных процедур, расходы увеличены на 809 млн рублей. Данные средства решено направить на следующие расходные статьи: благоустройство общественных территорий, ремонт защитных сооружений города, строительство, ремонт и содержание учреждений образования, ремонт и содержание дорог, питание детей участников СВО, ремонт мемориального комплекса, посвященного участникам войны и труженикам тыла, на пересечении улиц Бекетова и Нартова - и другие мероприятия.

Средства межбюджетных трансфертов будут также распределены по нескольким направлениям. 500 млн рублей направят на переселение граждан из аварийного дома №15 А по ул. Ломоносова в Советском районе, 426,9 млн рублей - на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и тепловых сетей Автозаводского и Ленинского районов, 150 млн рублей - на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту ОКН "Здание основной части комплекса поземельного крестьянского банка".

Также депутаты инициировали направление дополнительных средств в сумме 17 млн рублей на обеспечение деятельности учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта, а также поддержку ТОС.

После утверждённых изменений доходы бюджета Нижнего Новгорода составляют 53 млрд 635,4 млн рублей, расходы – 57 млрд 106,7 млн рублей.

Дефицит городского бюджета увеличен на 376 млн - до 3 млрд 471,3 млн рублей. Его предполагается погашать за счёт остатков средств на счёте города по состоянию на 1 января 2023 года.

Напомним, 15 марта депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по бюджетной и финансовой политике ##5901863#обсудили## исполнение бюджета Нижнего Новгорода по итогам двух месяцев 2023 года. Так, на 1 марта доходная часть бюджета исполнена в сумме 3 млрд 488 млн рублей, что составляет 6,6% к годовому плану. Сумма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составила 2 млрд 398 млн руб.