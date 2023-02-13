Три школы на 3125 мест планируется построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три школы на 3125 мест планируется построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, строительство трех общеобразовательных учреждений ведется в рамках концессионных соглашений.

Так, в ЖК "Цветы" ведется строительство школы на 1500 мест общей площадью 29 050 кв. м. На стройплощадке идут работы по бетонированию и армированию фундаментной плиты, устройству бетонной подготовки, доработке котловане и устройству фундаменту башенного крана.

Школа будет состоять из трех блоков: четырехэтажный для средней и старшей школы, трехэтажный для общешкольных помещений, а также трехэтажный блок начальной школы.



На улице Украинской в этом году должна появиться школа на 825 мест площадью 16 628 кв. м. Здесь ведется разгрузка дорожных плит и устройство временной дороги.

Учреждение будет состоять из 3-х и 4-хэтажных блоков для начальной школы, средних и старших классов и блока общешкольных помещений.

В Кузнечихе идет подготовка к строительству школы на 800 мест площадью 17 250 кв. м. Строители обустраивают городок, проезды, испытывают сваи и демонтируют недействующие сети.

Здание будет состоять из 3-х и 4-хэтажных блоков для начальной школы, средних и старших классов и блока общешкольных помещений. Кроме того, появятся специализированные классы иностранного языка, информатики, технологии и ученические лаборатории.

Как отметили в Корпорации развития, во всех школах будут оборудованы библиотеки, медпункты, актовые залы, физкультурно-спортивные зоны и столовые.

Ранее сообщалось, что строительство четырех школ на 4225 мест запланировано в Нижнем Новгороде.