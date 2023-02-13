Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
Аппараты по приёму вторсырья за вознаграждение в Нижнем Новгороде
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 марта 2023 10:57  [8] Три школы на 3125 мест планируется построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года
23 марта 2023 10:37  [50] Реализация проекта "Социальный участковый" стартовала в Нижегородской области
23 марта 2023 09:58  [72] Офис бесплатной юридический помощи открыли в Дзержинске
23 марта 2023 09:28  [130] Дома в шести районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 23 марта
22 марта 2023 19:50  [250] Нижегородский ЦУР с начала 2023 года выявил 16 фейков в инфополе
22 марта 2023 18:54  [202] Программу городских праздников на май 2023 года обсудили в Думе Дзержинска
22 марта 2023 18:20  [217] Родители нижегородских школьников приняли участие в акции по сдаче ЕГЭ
22 марта 2023 18:16  [340] Администрация Нижнего Новгорода определила места установки новых спортивных площадок
22 марта 2023 18:02  [208] Нижегородский НОЦ помог предприятию в Дзержинске внедрить систему мониторинга производства
22 марта 2023 17:37  [268] Нижегородские парламентарии предлагают сделать посещение национального парка бесплатным для некоторых граждан
Общество

Три школы на 3125 мест планируется построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года

23 марта 2023 10:57  [8] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три школы на 3125 мест планируется построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, строительство трех общеобразовательных учреждений ведется в рамках концессионных соглашений.

Так, в ЖК "Цветы" ведется строительство школы на 1500 мест общей площадью 29 050 кв. м. На стройплощадке идут работы по бетонированию и армированию фундаментной плиты, устройству бетонной подготовки, доработке котловане и устройству фундаменту башенного крана.

Школа будет состоять из трех блоков: четырехэтажный для средней и старшей школы, трехэтажный для общешкольных помещений, а также трехэтажный блок начальной школы.

На улице Украинской в этом году должна появиться школа на 825 мест площадью 16 628 кв. м. Здесь ведется разгрузка дорожных плит и устройство временной дороги.

Учреждение будет состоять из 3-х и 4-хэтажных блоков для начальной школы, средних и старших классов и блока общешкольных помещений.

В Кузнечихе идет подготовка к строительству школы на 800 мест площадью 17 250 кв. м. Строители обустраивают городок, проезды, испытывают сваи и демонтируют недействующие сети.

Здание будет состоять из 3-х и 4-хэтажных блоков для начальной школы, средних и старших классов и блока общешкольных помещений. Кроме того, появятся специализированные классы иностранного языка, информатики, технологии и ученические лаборатории.

Как отметили в Корпорации развития, во всех школах будут оборудованы библиотеки, медпункты, актовые залы, физкультурно-спортивные зоны и столовые.

Ранее сообщалось, что строительство четырех школ на 4225 мест запланировано в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph