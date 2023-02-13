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Общество

Строительство четырех школ на 4225 мест запланировано в Нижнем Новгороде

10 марта 2023 15:38  [33] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительство четырех школ на 4225 мест запланировано в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена сайте Минграда Нижегородской области.

Так, около деревни Новопокровское в Советском районе будет построена школа переменной этажности от 2 до 4 этажей. Ее вместимость составит 800 мест, а само здание расположится на площади в 4780 кв. м. Проект планировки территории был подготовлен ООО "Линия" по заказу ООО СЗ "Иградстрой".

В границах улицы Украинской и Комсомольского шоссе запланировано строительство трехэтажной школы на 825 учеников. Проект планировки этой территории разработало ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" по заказу регионального Минграда.

Также Институт развития агломерации по заказу Минград разработал план размещения четырехэтажной школы на 1100 мест на улице Космической в районе домов № 24 и 32. Ее площадь составит 5,5 тысяч кв. м.

Кроме того, ООО ФИРМА "СС Проект" по заказу ООО СЗ "Строй-Риэлти и К"разработало документацию по планировке территории границах улицы Цветочной и Анкудиновского шоссе. На участке площадью 8 тысяч кв. м планируется построить 2-4 этажную школу на 1500 мест. Также рядом будет возведен 14-этажный жилой дом с подземной автостоянкой.

Ранее сообщалось, что новую школу и прострой к школе №118 планируется построить в Бурнаковском микрорайоне.

Также напомним, что школу, детсад и 24-этажный жилой дом планируется построить в Ленинском районе.

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Теги:
Строительство Школы
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