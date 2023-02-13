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Общество

Телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде

23 марта 2023 12:58  [103] Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Телебашня в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня начнет транслировать данные о погоде. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, иллюминацию будут включать каждый день. В течение вечера на гранях башни будут появляться 15-минутные тематические видеоролики, отображающие температуру воздуха. Информация актуализируется по данным сервиса Яндекс Погода.

При минусовой погоде панно будет меняться от темно-синего до светло-голубого цвета, а при плюсовых значениях - от бледно-желтого до оранжево-красного. Чем ниже или выше градус за окном, тем насыщеннее холодный или теплый оттенок. Также "бегущей строкой"будет выводиться цифровое обозначение температуры воздуха.

"Надеюсь, новый функционал будет востребован нижегородцами, станет еще одним поводом чаще любоваться светящейся телебашней и вместе радоваться весне и теплу", - отметил и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.

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Теги:
телебашня
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