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Аэропорт Нижнего Новгорода с 26 марта перейдет на весенне-летнее расписание

23 марта 2023 14:26  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аэропорт Нижнего Новгорода с 26 марта перейдет на весенне-летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Согласно информации, в период с 26 марта по 28 октября для нижегородцев будет доступно 26 направлений, из которых семь - международные. Перевозки будут осуществлять 13 авиакомпаний. 

Так, внутри России можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Уфу, Челябинск.

Летом по маршруту в Сочи будет выполняться до четырех рейсов в день. Их будут обслуживать авиакомпании "Смартавиа", "Северный ветер", Аэрофлот, "Икар" и NordStar.

Международные рейсы будут выполняться в Алматы, Анталью, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шэйх. 

Отмечается, что нижегородцы смогут улететь в турецкую Анталью не только в рамках пакетных туров, но и прямыми регулярными рейсами авиакомпаний Аэрофлот и Red Wings.

Полностью ознакомиться с расписанием можно на сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что субсидируемые авиарейсы в Томск и Петрозаводск запустят в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
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