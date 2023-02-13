Субсидируемые авиарейсы в Томск и Петрозаводск запустят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Субсидируемые авиарейсы в Томск и Петрозаводск запустят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

Согласно информации, ведомство увеличило количество маршрутов по программе региональных воздушных перевозок до 303 направлений, среди которых рейсы в Томск и Петрозаводск из Нижнего Новгорода.

С 1 мая по 31 октября рейсы в Петрозаводск дважды в неделю планирует осуществлять авиакомпания "Икар" на самолетах Embraer E190.

Полеты на самолете CRJ-200 в Томск дважды в неделю запустит авиакомпания "ЮВТ АЭРО". Рейсы также будут проводиться два раза в неделю.

Софинансирование со стороны каждого из регионов составит 25%.

Отметим, что правительство России продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год. В федеральном бюджете на выплату субсидий российским авиакомпаниям заложено 25,3 млрд рублей. Но окончательная сумма выплат будет зависеть от количества перевезённых пассажиров.

Ранее сообщалось, что Аэрофлот 27 апреля запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью.

Также напомним, что Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгород в Ташкент с 28 марта.