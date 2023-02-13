Парковку автомобилей запретят у двух домов по улице Родионова с 14 апреля Общество

Ограничения на стоянку автомобилей у двух домов по улице Родионова в Нижнем Новгороде будут введены с 14 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, запрет на парковку вводится около домов №190, корп. 6 и №188.

"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта во время производства работ по прокладке инженерных сетей", - подчеркнули в ведомстве.

Там порекомендовали водителям заранее получить информацию о возможностях парковки на данных участках улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку запретили на участке улицы Пискунова в Нижнем Новгороде.