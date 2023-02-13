Проект КРТ на улице Самочкина в Нижнем Новгороде предусматривает снос 39 ветхих жилых домов Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Минград Нижегородской области опубликовал на своем сайте мастер-план комплексного развития территории в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавка в Ленинском районе.

Согласно информации, проект КРТ на участке площадью 13,7 га планируется реализовать в течение 15 лет.

Здесь планируется построить три 25-этажных дома, четыре 16-этажных домов и три 10-этажных многоквартирных домов.

Также запланировано строительство детского сада на 320 мест, школы на 1100, 5-этажного здания суда и 5-этажного паркинга. Образовательные учреждения будут возведены за счет государственных программ.

В пристрое к одному из 25-этажных домов будет размещена двухэтажная городская поликлиника №47, рассчитанная на 100 посещений в смену

Проект КРТ будет реализовываться в четыре этапа, на каждом из которых будет вестись снос ветхих объектов:

- жилые дома: по улице Дружбы дома 25, 27, 29, 31, 33; по улице Премудрова дома 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; по улице Снежной дома 3, 5, 7, 9, 13, 17а, 17; по улице Героя Самочкина дома 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28; по улице Энтузиастов дома 1, 3, 5, 7, 9.

Также будут снесены административное здание на улице Премудрова, 31а, городская поликлиника №47 на улице Снежной, 15, магазин на улице Героя Самочкина, 26б.

Ранее сообщалось, что проект КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде планируется выставить на торги в апреле.