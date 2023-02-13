Проект КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде планируется выставить на торги в апреле

Фото:
Проект комплексного развития территории на улице Правды в Нижнем Новгороде планируется выставить на торги в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, всего в 2023 году в регионе на торги планируется выставить пять площадок КРТ в Нижнем Новгороде и одну в Кстове.
Министр градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Марина Ракова представила депутатам профильного комитета Заксобрания обзор 31 проекта КРТ с градостроительным потенциалом более 8 млн кв. м.
Марина Ракова отметила, что мастер-планы 13 проектов КРТ были разработаны по инициативе собственников участков. Ряд из них находится в стадии согласования и подписания договоров о комплексном развитии территорий.
Ранее сообщалось, что мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка согласовали в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+