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Общество

Проект КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде планируется выставить на торги в апреле

23 марта 2023 18:06  [85] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект комплексного развития территории на улице Правды в Нижнем Новгороде планируется выставить на торги в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, всего в 2023 году в регионе на торги планируется выставить пять площадок КРТ в Нижнем Новгороде и одну в Кстове.

Министр градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Марина Ракова представила депутатам профильного комитета Заксобрания обзор 31 проекта КРТ с градостроительным потенциалом более 8 млн кв. м.

Марина Ракова отметила, что мастер-планы 13 проектов КРТ были разработаны по инициативе собственников участков. Ряд из них находится в стадии согласования и подписания договоров о комплексном развитии территорий. 

Ранее сообщалось, что мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка согласовали в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ.

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Теги:
Жилье КРТ Строительство
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