Локальный сход верхнего слоя грунта произошел у Нижегородской кремля Общество

Фото: Telegram-канал Нижний №1

Локальный сход верхнего слоя грунта произошел у Нижегородской кремля в района Северной баши. Об этом сообщают очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, сход грунта, по предварительной информации, не влечет за собой угрозы для Кремля Нижнего Новгорода, участка тоннеля фуникулера и его нижней станции, а также для Ночлежки Бугрова.

Для оценки состояния склона организована рабочая группа. Также она разработает комплекс первоочередных мероприятий, если они будут необходимы.

В группу входят проектировщики, специалисты строительных организаций, управления делами, ГБУ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ", ГП НО ДиРОН.

Ранее сообщалось, что жители Ленинского района вновь жалуются на размыв склона около Силикатного озера.