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Общество

Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде начнется 5 апреля

27 марта 2023 09:58  [102] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде начнется 5 апреля. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, дорожные службы уже начали приводить город в порядок после зимы.

Так, в местах скопления воды идет ее откачка, ведется очистка прибордюрной полосы, мойка и покраска урн, уборка мусора, приведение в порядок фасадов домов и ямочный ремонт.

Юрий Шалабаев отметил, что работы организуются в зависимости от прогноза погоды. В связи с тем, что ночью температура еще может достигать минусовых значений, дороги и тротуары обрабатываются противогололедными материалами.

Основные уборочные мероприятия пройдут в рамках месячника по благоустройства, который начнется 5 апреля и продлится до 15 мая.

Напомним, в рамках месячника по благоустройству в 2022 году было собрано почти 111 тысяч кубометров мусора.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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