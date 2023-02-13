Нижегородцы смогут бесплатно посетить музей им. Горького в день рождения писателя 28 марта Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Музей-квартира А.М. Горького и Музей детства А.М. Горького "Домик Каширина" будут работать бесплатно в день рождения писателя 28 марта. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своих страницах в социальных сетях.

Как отметил мэр, юбилей писателя – хороший повод посетить музей его имени.

"Если в других городах о Горьком узнают, изучая школьную программу, то, кажется, что нижегородцы знают о писателе с самого рождения. В Нижнем Новгороде есть музей Горького, его именем названы площадь, станция метро, театр, улицы и библиотеки, памятники писателю установлены в самых знаковых для города местах, а на ул. Суетинской находится одна из самых ярких стрит-арт работ – мурал с портретом Горького. Завтра нижегородцы и гости города могут бесплатно посмотреть экспозиции Музея-квартиры А.М. Горького на ул. Семашко, 19 и Музея детства А.М. Горького "Домик Каширина" на Почтовом съезде, 21", - написал Юрий Шалабаев.

В городском департаменте культуры рассказали, что в день 155-летия всемирно известного писателя пройдёт цикл мероприятий "Один день с Горьким", в рамках которого в 12.00 состоится возложение цветов к памятнику на площади М. Горького, в котором примут участие его потомки – Максим и Екатерина Пешковы.

"Кроме того, в Музее "Домик Каширина" можно будет увидеть обновленную мемориальную экспозицию и побывать на выставке "Писатели - детям: о детстве и о себе", где сотрудники музея проведут для посетителей экскурсию-беседу "Человек, определяющий эпоху", посвященную воспоминаниям Константина Паустовского об Алексее Максимовиче Горьком", - отметила директор департамента Светлана Гуляева.

В 11:00 в «Горьковском зале» Ленинской библиотеки впервые состоится круглый стол "ПроЧтение Горького". Организаторами выступают Государственный музей А.М. Горького и Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина.

Как сообщила директор Государственном музея А.М. Горького Лариса Моторина, к участию в круглом столе приглашены потомки писателя – Максим и Екатерина Пешковы, деятели культуры, науки, образования, библиотечной системы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Рязани, а также студенты нижегородских вузов.

"Формат живого разговора позволит охватить различные темы, актуальные для сегодняшнего дня и услышать различные мнения о роли Максима Горького в современном культурном и образовательном пространстве. Вопросы, предложенные к обсуждению на круглом столе, дадут возможность каждому по-новому "прочесть" Горького как писателя, как личность, как человека, ставшего культурным достоянием России и навсегда вошедшего в историю родного Нижнего Новгорода не только в качестве знаменитого земляка, но как бренд города, и сегодня формирующий его культурный контекст и туристический потенциал", - сказала Лариса Моторина.