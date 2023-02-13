Авиакомпания Smartavia возобновит полеты в Сочи из Нижнего Новгорода

Авиакомпания Smartavia возобновит полеты в Сочи из Международного аэропорта Нижнего Новгорода 28 марта.
Как сообщается на сайте авиакомпании, рейсы авиакомпании будут осуществляться по вторникам, а с 22 апреля будут добавлены рейсы по субботам и воскресеньям.
Напомним, что Smartavia станет пятой авиакомпанией, работающей на маршруте в Сочи.
Летом по маршруту в Сочи будет выполняться до четырех рейсов в день. Их будут обслуживать авиакомпании "Смартавиа", "Северный ветер", Аэрофлот, "Икар" и NordStar.
Как сообщалось ранее, аэропорт Нижнего Новгорода с 26 марта перейдет на весенне-летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Согласно информации, в период с 26 марта по 28 октября для нижегородцев будет доступно 26 направлений, из которых семь - международные. Перевозки будут осуществлять 13 авиакомпаний.
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