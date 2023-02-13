Выпуск струнно-смычковых музыкальных инструментов организовали в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Татьяна Савина

Выпуск струнно-смычковых музыкальных инструментов организован в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Проект стал возможным благодаря компании "Музыкальный инжиниринг", при поддержке КРНО.

Производитель планирует выпускать до 350 инструментов бренда Arco в год. Технологический процесс включает все этапы: от сушки древесины до лакировки и упаковки инструментов.

На предприятии уже налажен полный цикл производства скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов, созданных по спецификации, включающей определенные породы российской древесины и набор аксессуаров.

"В нашей стране всего два предприятия, специализирующихся на производстве струнно-смычковых инструментов, и это одно из них. Наиболее крупными заказчиками выступают министерство торговли и промышленности РФ, министерство культуры РФ, благодаря которым осуществляются поставки инструментов в детские школы искусств. Мы со своей стороны всегда готовы оказать любую возможную поддержку инвесторам, которые внедряют инновационные технологии, масштабируют свой бизнес, стремятся не терять конкурентоспособности и оставаться лидерами в разных направлениях", - подчеркнул руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко.

Учредителем компании является Владислав Гончаров, чье производство духовых музыкальных инструментов "Ателье Гончарова" уже функционирует на территории Нижегородской области.

"Мы выпускаем продукцию полностью из российского сырья и с опорой на традиции отечественного исполнительского искусства. Сейчас мы налаживаем производство инструментов для учеников школ искусств, но в будущем планируем изготовление профессиональных инструментов, которые не будут отличаться от мировых аналогов. На это потребуется 3-4 года исследовательских работ", - отметил Владислав Гончаров.

Ранее сообщалось, что предприятие по производству автокомпонентов построят в Нижегородской области.