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Общество

Восемь таунхаусов и гостиницу планируется построить в деревне Афонино

29 марта 2023 09:52  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Восемь таунхаусов и гостиницу планируется построить в деревне Афонино. Соответствующий проект планировки и межевания территории утвердил Минград Нижегородской области.

Согласно информации, объекты планируется разместить в границах улиц Зеленый Дол, Зеленой и Казанское шоссе.

Проект был разработан ООО "Архитектурное Бюро 5 и 5" по заказу ООО "Грепс".

Реализация проекта запланирована в два этапа. На первом из них застройщик укрепит склоны, устроит подпорные стенки, после чего начнется возведение трехэтажного магазина общей площадью 507 кв. ми восьми трехэтажных таунхаусов.

На втором этапе будет построена гостиница в 3-5 этажей общей площадью 2761 кв. м, еще один трехэтажный магазин площадью 1320 кв.м, автомойка и рынок.

Также на территории будет проведено благоустройство, обустройство дорог, освещения, ливневой канализации, стоянок, игровых и спортивных площадок.

Отмечается, что для обеспечения объектами социальной инфраструктурой в области образования в ЖК "Красная поляна" будет построен детский сад на 160 мест, а в ЖК "Академический" появятся детсад на 280 мест и школа на 1100 мест. Проектно-сметная документация на эти объекты будет подготовлена в 2024 году.

Ранее сообщалось, что строительство четырех домов завершается в ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Строительство
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