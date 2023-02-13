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Маршруты автобусов А-8 и А-35 в Нижнем Новгороде изменятся с 1 апреля. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Согласно информации, в схему движения этих автобусов будет добавлена улица Гаугеля, на которой ранее транспортное обслуживание отсутствовало.
Теперь на этих маршрутах появятся остановки "Поликлиника №15", "Библиотека имени Чкалова" и "Улица Героев Космоса".
Ранее сообщалось, что автобусный маршрут "Микрорайон Бурнаковский – автовокзал Щербинки" могут запустить уже в апреле 2023 года.
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