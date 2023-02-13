Автобусный маршрут "Микрорайон Бурнаковский – автовокзал Щербинки" могут запустить уже в апреле 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские депутаты в ходе выездного совещания, организованного Центром развития транспортных систем, поддержали организацию нового автобусного маршрута "Микрорайон Бурнаковский - автовокзал Щербинки".

Ранее до микрорайона "Бурнаковский" планировалось продлить маршрут А-30, однако, по словам директора ЦРТС Артема Бафанова, реализация этой идеи невозможна из-за недостаточного размера разворотной площадки на Бурнаковке.

Председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович отметил, что наиболее эффективным решением будет сохранение автобуса А-30 в текущем виде, а для связи микрорайона "Бурнаковский" и автостанции "Щербинки" организовать новый маршрут.

Это предложение поддержал и председатель комитета Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, член комитета по транспорту и дорожному хозяйству Василий Суханов. По его словам, автобусы большой вместимости на участке от микрорайона Бурнаковский до площади Горького автобусы будут незагруженными, поэтому на новом маршруте могут использоваться автобусы среднего класса.

Как сообщил Артем Бафанов, запуск нового маршрута возможен уже в апреле текущего года. Для соблюдения интервала в 10-15 минут на нем должны работать около 10 автобусов среднего класса.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов А-47 и А-54 планируется изменить в Нижнем Новгороде.