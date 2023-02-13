Сервис по аренде "фиолетовых" самокатов возобновит работу в Нижнем Новгороде в начале апреля

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Сервис по аренде "фиолетовых" самокатов возобновит работу в Нижнем Новгороде 5-7 апреля. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу кикшеринговой компании Urent.
Согласно информации, в первую очередь самокаты появятся в местах с наибольшим спросом среди нижегородцев, а потом - по всему городу и области.
Для аренды будет доступно около двух тысяч новых электросамокатов "Юрент".
Цены обещают держать на доступном уровне. В рабочие дни появится бесплатный старт аренды.
Кроме того, расширяется программа обучения пользователей. В самых популярных локациях Нижнего Новгорода будут работать консультанты.
Напомним, "желтые" самокаты на улицах Нижнего Новгорода появились 25 марта.
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