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Общество

Сервисы по аренде самокатов в Нижнем Новгороде возобновят работу 25 марта

24 марта 2023 18:28  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сервисы по аренде самокатов в Нижнем Новгороде возобновят работу 25 марта. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей мэрии.

Согласно информации, для проката будет доступно 2 тысячи самокатов, а зоны поездок на них останутся прежними.

При этом увеличится плотность размещения самокатов. Также будет расширен список зон ограничения скорости. 

Напомним, с 1 марта 2023 года в силу вступили изменения ряда правил дорожного движения относительно электросамокатов. Теперь они определяются как средство индивидуальной мобильности.

В Нижнем Новгороде для арендованных электросамокатов действуют ограничения скорости движения  до 25 км/ч, а на территориях с интенсивным пешеходным движением - до 15 км/ч.

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Теги:
самокат
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