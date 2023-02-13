Аварийный дом на улице Студеной в Нижнем Новгороде перейдет в муниципальную собственность

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Аварийный дом на улице Студеной, 12а в Нижнем Новгороде перейдет в муниципальную собственность. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
Согласно информации, здание было признано аварийным в июле 2019 года.
В собственность администрации перейдет как сам объект, так и земельный участок площадью 308 кв. м.
Собственникам жилья в здании после оценки рыночной стоимости будет предоставлена денежная компенсация. Нижегородцам, проживающим по договорам социального найма, будет предоставлено новое жилое помещение.
Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.
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