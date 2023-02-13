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Общество

Авиакомпания NordStar начнет осуществлять рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи и Норильск

31 марта 2023 10:21  [144] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания NordStar начнет осуществлять рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи и Норильск. Об этом сообщили в аэропорту им. Чкалова.

Согласно информации, первый рейс в Сочи пройдет 18 мая. Из Нижнего Новгорода рейсы будут проходить один раз в неделю по четвергам в 17:30 с прибытием в Краснодарском край в 21:15. Обратный вылет в тот же день запланирован на 22:15 с прибытием в столицу Приволжья в 01:55.

Полеты в Норильск будут возобновлены с 28 апреля с вылетами один раз в неделю по пятницам. Из Нижнего Новгорода самолет будет отправляться в 03:45 с прибытием в Красноярский край в 11:45 по местному времени (+4 к МСК). Обратный рейс запланирован в 15:35 по местному времени с прибытием в 15:40.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение свяжет Нижний Новгород и Карелию.

Также напомним, что авиакомпания Smartavia возобновила полеты в Сочи из Нижнего Новгорода.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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