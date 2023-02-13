Автобусный маршрут А-22 "Микрорайон Бурнаковский – Автовокзал Щербинки" планируется запустить 4 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусный маршрут А-22 "Микрорайон Бурнаковский – Автовокзал Щербинки" планируется запустить 4 апреля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, на маршруте будет работать 10 автобусов среднего класса. Интервал движения составит 15 минут.

На сайте Минтранса Нижегородской области опубликовано предложение о заключении контракта на выполнение маршрута А-22.

Подать заявление могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие обслуживать данный маршрут.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов А-8 и А-35 в Нижнем Новгороде изменятся с 1 апреля.

Также напомним, что нижегородские контролеры получили право штрафовать безбилетников.