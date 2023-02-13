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Общество

Игорь Ищенко познакомился с работой Нижегородского областного информационного центра

31 марта 2023 13:24  [112] Общество

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко познакомился с работой Нижегородского областного информационного центра, а также обсудил с главными редакторами СМИ инвестиционный климат в регионе, новые инвестпроекты и перспективы развития особых экономических зон.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области в ходе экскурсии по медиагруппе, отметил слаженность взаимодействия редакций СМИ, работающих в офисе по типу open-space. "Это большая профессиональная редакция, в которой нет разрозненности. Видно, что работает единая настоящая команда", — отметил Игорь Ищенко.

Стоит отметить, что особый интерес гостя также вызвал архив Нижегородского областного информационного центра, в котором собраны издаваемые медиагруппой газеты практически за 100 лет.

Напомним, что в декабре 2021 года Игорь Ищенко возглавил АО "Корпорация развития Нижегородской области".

Глава Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя назначение, отметил, что Игорь Ищенко имеет серьезный опыт взаимодействия с инвесторами и реализации различных проектов.

Напомним, АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора региона Глеба Никитина в интересах инвестора. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях – начиная от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Корпорация работает по принципу "одного окна", позволяя компаниям получить всю необходимую помощь, обратиться за содействием в решении возникающих вопросов, а также снизить временные и финансовые издержки инвестора при создании предприятия.

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Теги:
Инвестиции СМИ Сотрудничество
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