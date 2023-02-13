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Общество

Шестьдесят электробусов будут работать в нагорной части Нижнего Новгорода

03 апреля 2023 14:45  [131] Общество

Фото: Группа ГАЗ

Шестьдесят электробусов будут работать в нагорной части Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, электробусы полностью заменят троллейбусы в депо №1, которое обслуживает маршруты в нагорной части города.

По словам Глеба Никитина, модернизировать инфраструктуру в верхней части Нижнего Новгорода нецелесообразно, поэтому контактная сеть будет убрана, что позволит сделать небо "чистым".

Также замена троллейбусов на электробусы позволит восстановить маршруты №9 и №31 и продлить маршруты до новых микрорайонов.

Глеб Никитин отметил, что это только часть закупки. Об обновлении парка в заречной части Нижнего Новгороде будет рассказано позднее.

Напомним, правительство РФ одобрило выделение Нижегородской области субсидии на модернизацию городского электротранспорта.

"Вижу комментарии нижегородцев про состояние троллейбусов. Действительно, большую их часть пора менять. Процент износа подвижного состава огромный! 118 единиц (а это больше половины) - рухлядь, только списывать", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
Общественный транспорт
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