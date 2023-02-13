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Общество

Большая часть троллейбусов в Нижегородской области будет заменена электробусами

03 апреля 2023 12:45  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что правительство РФ одобрило выделение субсидии региону на модернизацию городского электротранспорта.

Согласно информации, в 2023–2025 годах 10 регионов получат 86,5 млрд рублей на реконструкцию трамвайных путей, закупку трамваев и электробусов, обустройство зарядных станций.

Глеб Никитин отметил, что заявка Нижегородской области - самая большая.

"Вижу комментарии нижегородцев про состояние троллейбусов. Действительно, большую их часть пора менять. Процент износа подвижного состава огромный! 118 единиц (а это больше половины) - рухлядь, только списывать", - написал губернатор.

Также износ инфраструктуры, в частности, контактной сети, составляет более 80%. Модернизация потребовала бы миллиардные инвестиции, поэтому было принято решение заменить большую часть старых троллейбусов электробусами. 

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Нижний Новгород станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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