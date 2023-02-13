Семейный экофестиваль пройдёт в Нижнем Новгороде 8 апреля Общество

Фото: предоставлено организаторами

Семейный фестиваль "Эковстречи" (6+) состоится в Нижнем Новгороде 8 апреля. В рамках проекта, направленного на экологическое просвещение, запланированы популярные лекции, мастер-классы, игротека и прием вещей на переработку. Мероприятие организовано регоператором "Нижэкология-НН" и при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 17:00 в креативном пространстве "Гараж коворкинг" от Сбера по адресу: ул. Октябрьская, 35.

Директор ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин рассказал, что компания уже больше года организует мероприятия, направленные на экологическое просвещение нижегородцев: "уроки чистоты" в школах, экскурсии на мусоросортировочный комплекс, тематические мастер-классы на самых разных площадках города. "Эковстречи" в формате семейного фестиваля впервые прошёл в прошлом году - и этот формат сразу понравился и участникам, и партнёрам.

В программе "Эковстречи" запланированы самые разные активности:



- в экобеседке (формат неформального лектория) будут обсуждаться темы правильного обращения с отходами, раздельного сбора и внедрения экопривычек в быту. Инженер-эколог полигона ТКО "МАГ-1" расскажет о технологиях промышленного компостирования отходов и использования биогаза;

- в зоне мастер-классов можно будет изготовить саше из натурального воска вместе с творческой мастерской "Штучки", изготовить яркие интерьерные украшения на сосновых спилах под руководством мастерской "Душевные ломтики", познакомиться с технологией изготовления литой бумаги из отходов и сплести настоящую авоську с мастерами ISTOK ECOSHOP;



- самой большой зоной станет игротека от Центра экономии ресурсов (Москва). В течение всего дня участники смогут познакомиться с разными правилами сортировки отходов, разобраться в этапах переработки пластика, металла, бумаги и тетра пака, собрать целый мусороперерабатывающий комбинат, потрогать настоящие вещи, сделанные из вторсырья, освоить новые полезные экопривычки и побороться с "Монстрами Хламонстрами".

А регоператор "Ситиматик – Нижний Новгород" предложит сразиться в настольную игру собственной разработки – "Как управлять отходами". Волонтёрскую помощь на площадке окажут студенты экологического клуба Homeco НГЛУ им. Н.А.Добролюбова.

Кроме того, в течение дня будет работать фотовыставка "Нижний. Trash", демонстрирующая тему сложных взаимоотношений человека и его отходов. Это совместный проект ООО "Нижэкология-НН" и известного фотографа Алика Якубовича.

На площадке экологической службы Infinity Plastic будет представлена их авторская инженерная разработка – велошредер - для подготовки пластиковых крышечек к вторичной переработке. Нижегородцы смогут с помощью термопресса украсить свои футболки, шопперы или банданы экологичной наклейкой.

На мероприятие можно будет принести свои ненужные вещи, которые отправятся либо на благотворительность, либо на переработку. Принимать будут одежду (чистую, в любом состоянии), домашний текстиль (в любом состоянии), любую обувь (в хорошем состоянии), мягкие и развивающие игрушки, аксессуары, а также книги и посуду (в хорошем состоянии).

Не нужно приносить грязные вещи, обувь и игрушки, имеющие посторонние запахи и признаки плесени, нижнее бельё, мебель и крупногабаритные вещи - их просто не примут.

В ходе мероприятия будет презентован новый социальный сервис от Сбера - "Сберегаем вместе". Это навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтёрству. На платформе сервиса публикуются полезные статьи на экологические и социальные темы, а также ссылки для помощи различным фондам.

Также каждый час среди посетителей будет проводиться розыгрыш призов от Нижэкологии-НН и партнёра фестиваля - компании Synergetic.

Вход свободный. На мастер-классы и беседы предусмотрена регистрация (по ссылке).