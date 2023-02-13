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Общество

Коммунальщики проверяют общественные пространства Нижнего Новгорода после зимы

04 апреля 2023 11:24  [103] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальщики проверяют общественные пространства Нижнего Новгорода после зимы. Об этом сообщил первый заместитель главы горадминистрации Дмитрий Сивохин.

Согласно информации, после проверки будут составлены дефектные ведомости. Выявленные повреждения устранят подрядные организации.

Дмитрий Сивохин отметил, что в некоторых случаях выявляются недочеты в самом благоустройстве. В таком случае работы пройдут по гарантии.

А вот в случае, если пространство пострадало от вандалов, средства на ремонт выделяются из городского бюджета.

Также вместе с этим во всех районах города проходит уборка. Коммунальные службы расчищают прибордюрные полосы, моют остановочные павильоны, тротуары, вывозят мусор, а также расчищают ливневки. При необходимости проходит ремонт малых архитектурных форм.

Напомним, месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде начнется 5 апреля и продлится до 15 мая.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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