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Общество

Олег Трофимов представил новый проректорский состав ННГУ им. Лобачевского

04 апреля 2023 16:14  [101] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

И.о. ректора Олег Трофимов на совещании деканов представил новый проректорский состав ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как отметил Олег Трофимов, новые люди в коллективе порождают новые идеи и генерируют новые направления деятельности.

"Эти высококвалифицированные специалисты, а у каждого за плечами серьёзный бэкграуд, приходят для решения важной общей задачи – выявить слабые точки, проанализировать ситуацию и сделать уверенный шаг вперёд. Обновлённый управленческий коллектив даст университету тот рост, который необходим", – сказал он.

Так, проректором по стратегическому развитию стал Никита Авралев. В период с 2013 по 2020 годы он занимал пост проректора по связям с общественностью ННГУ, а затем перешел на работу в Северо-Кавказский федеральный университет.

Бывший руководитель УФНС по Нижегородской области Виктор Большаков назначен проректором по экономике и финансам.

Проректором по научной и инновационной деятельности назначен замдиректора НИФТИ ННГУ Михаил Грязнов, а заведующий кафедрой административного и финансового права юрфака ННГУ Алексей Мартынов занял должность проректора по учебной деятельности.

Проректором по кадровой работе стал завкафедры политологии ИМОМИ ННГУ Сергей Старкин.

Александр Сычев стал проректором по административно-хозяйственной работе.

Проректор по молодежной политике Елена Чуманкина и проректор по международной деятельности и сетевому взаимодействию Александр Бедный сохранили свои посты.

Напомним, 1 марта приказ об увольнении ректора ННГУ Елены Загайновой был подписан главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

В этот же день исполняющим обязанности ректора ННГУ был назначен Олег Трофимов - член научно-технического совета ОАО НИАЭП ГК "Росатом", член рабочей группы Совета при полпреде Президента РФ по ПФО.

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