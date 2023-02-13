Движение транспорта ограничат на площади Минина Нижнего Новгорода днем 5 апреля Общество

Движение транспорта ограничат на площади Минина и Пожарского Нижнего Новгорода днем 5 апреля.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, ограничения вводятся с 12:00 до 16:30 5 апреля по трем полосам дороги в направлении от Георгиевского съезда в сторону Пороховой башни Нижегородского кремля.

Собеседник отметил, что несмотря на ограничения движения, маршруты общественного транспорта не изменятся, и движение транспорта сохранится в обоих направлениях.