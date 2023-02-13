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Происшествия

Деятельность подпольного казино пресекли в Ленинском районе Нижнего Новгорода

05 апреля 2023 16:23  [70] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Деятельность подпольного казино пресекли в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, игорный клуб был обнаружен в доме на улице Лейтенанта Шмидта.

Правоохранители на момент проверки застали в помещении троих игроков и 27-летнюю женщину, организовавшую проведение азартных игр.

В ходе обыска был изъят 31 игровой автомат, два телефона, черновые записи и денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.2 ч. 1 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Следователи устанавливают всех соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что подпольное казино обнаружили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Азартные игры
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