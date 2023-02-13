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Деятельность подпольного казино пресекли в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, игорный клуб был обнаружен в доме на улице Лейтенанта Шмидта.
Правоохранители на момент проверки застали в помещении троих игроков и 27-летнюю женщину, организовавшую проведение азартных игр.
В ходе обыска был изъят 31 игровой автомат, два телефона, черновые записи и денежные средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.2 ч. 1 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Следователи устанавливают всех соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что подпольное казино обнаружили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.
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