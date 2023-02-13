Более 450 человек пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода за I квартал 2023 года Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В ГИБДД Нижнего Новгорода подвели итоги аварийности за I квартал 2023 года. Согласно информации, за первые три месяца в городе произошло 366 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В данных ДТП травмы различной степени тяжести получили 453 нижегородца, а ещё 6 участников дорожного движения погибли. Основными причинами смертельных аварий стали выезд на "встречку" и управление автомобилем в состоянии опьянения.

Так, пьяные водители стали виновниками 14 аварий, в которых 17 человек пострадали и четверо погибли.

Самым аварийным районом города в I квартале 2023 года стал Приокский, на дорогах которого погибли пятеро нижегородцев.

В ГИБДД напомнили, что у нижегородцев есть возможность сообщить о своих подозрениях о нахождении за рулем нетрезвого водителя. Для этого нужно позвонить по телефону 112. Поступающая информация вместе с номером автомобиля и местом, где он замечен, передаётся в ГИБДД. После этого машину проверяет ближайший экипаж ДПС.

Ранее сообщалось, что более 430 нарушений правил перевозки детей зафиксировано с начала года на дорогах Нижнего Новгорода.