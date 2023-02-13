Внебюджетные средства могут привлечь для благоустройства парка 1 мая в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Внебюджетные средства могут привлечь для благоустройства парка 1 мая в Нижнем Новгороде. Об этом рассказала руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина.

По ее словам, парки могут быть бизнес-проектами, но в какой-то момент они стали государственными. Из-за этого многие жители их воспринимают как "ничьи".

За последние пять лет эта ситуация изменилась, частные инвесторы стали готовы вкладывать средства в благоустройство. Так, в обновление Нижнего Новгорода к 800-летию было вложено около 6 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Институт развития городской среды планирует до конца весны разработать предварительную концепцию реконструкции парка, после чего пройдут вторые общественные обсуждения и анкетирование.

Окончательный вариант концепции должен быть подготовлен в течение полугода после всех обсуждений.

Реконструкция парка при наличии средств может начаться уже в 2024 году.

"С учетом настроя губернатора и мэра ресурсы точно должны найтись, хотя бы на какую-то часть", - отметила Дарья Шорина.

Напомним, во время общественных обсуждений жители Канавинского района предложили восстановить фонтан и обустроить пруд в парке им. 1 мая.