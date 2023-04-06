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Политика

Депутаты "Единой России" отчитываются перед жителями о проделанной работе и реализации народной программы

06 апреля 2023 15:50  [371] Политика

В Нижегородской области проходит отчетная кампания депутатов фракции "Единой России" в региональном парламенте. Они проводят встречи с жителями на своих избирательных округах, отчитываются о проделанной работе и реализации народной программы в 2022 году. 

На площадке Арзамасского филиала ННГУ состоялась отчетная встреча заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрия Краснова с коллективом студентов и преподавателей вуза. На мероприятии депутат доложил об основных итогах работы в избирательном округе в 2022 году. Участники обсудили общие задачи и проекты по развитию территории, результаты и планы в законотворческой работе.

"Разговор получился не сухим и официальным, был открытый и живой диалог. Говорили и о поддержке молодых кадров в малых городах и на селе, и о сотрудничестве с предприятиями-работодателями, и о качестве образования, востребованности разных профессий. Затронули темы реализации молодежных инициатив, волонтерства, возрождения тимуровского движения", - рассказал Дмитрий Краснов.

Депутат подчеркнул, что внимание и помощь молодежи – в приоритете. Кадровая проблема сейчас стоит остро. Поэтому идет проработка дополнительных мер поддержки молодых специалистов. Чтобы квалифицированные кадры оставались в регионе, на местах. Своим мнением поделились студенты. Прозвучала мысль, что может быть стоит вернуть обязательную отработку после окончания обучения – три года по профессии. 

"Конечно, вопрос надо рассматривать со всех сторон. Но главное, считаю, создать все условия и в быту, и для профессионального роста. Чтобы молодым людям было и выгодно, и интересно не уезжать, а работать здесь. Проза жизни, но очень важная", - отметил депутат.

Также участники встречи договорились еще вернуться к вопросу об участии студентов вуза в законотворческой работе. 

В рамках отчетной кампании депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов провел встречу с жителями поселка Неклюдово городского округа город Бор. Он рассказал о результатах реализации народной программы на территории Нижегородской области и округа, законодательных инициативах, выдвинутых депутатами фракции «Единой России» в региональном парламенте, и законах, принятых при поддержке фракции. Также парламентарий представил жителям отчет о своей работе в избирательном округе за 2022 год.

Также жители задали свои вопросы. Большая их часть касались состояния дорог и тротуаров, вывоза ТКО, уборки мусора и благоустройства общественных пространств.

"Неклюдовцы душой болеют за родной поселок. Они активные участники региональных и муниципальных программ, направленных на благоустройство территорий и предусматривающих участие жителей. Такая позиция вызывает уважение и желание помогать", - сказал депутат.

В 2022 году при финансовой поддержке Александра Шаронова в поселке были отремонтированы дорога по ул. Павлика Морозова и участок дороги по ул. Чапаева, установлена игровая площадка на ул. Полевой. В рамках проекта "Вам решать!" в поселке провели ремонт участка дороги по ул. Клубной и благоустроили сквер около Дома культуры.

"Задача на этот год – установить в сквере хорошую детскую площадку с интересными, востребованными и безопасными игровыми элементами. Ждем предложений от жителей поселка", - сообщил Александр Шаронов.

В проекте "Вам решать!" в 2023 году участвует инициатива жителей Неклюдова по ремонту участка дороги по ул. Молодежной. А всего от борской территории в рейтинговом голосовании участвует более 30 проектов. 

О реализации проекта "Вам решать!" речь шла и на отчетной встрече депутатов Законодательного собрания Евгения Бабаева и Игоря Рузанкина с жителями поселка Ильиногорск Володарского муниципального округа.

"Радует, что Володарский округ активно участвует в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!".  Жители уже по достоинству оценили данный инструмент решения проблем в сфере благоустройства. В этом году финансовые средства на цели проекта существенно увеличены. Ценность губернаторского проекта "Вам решать!" в том, что это прямые инвестиции в повышение качества жизни наших граждан", - отметил Евгений Бабаев.

Депутаты также отчитались перед жителями о проделанной работе. В рамках исполнения народной программы партии в прошлом году в Ильиногорске были проведены работы по ремонту школы №12. В этом году начнется реконструкция местного стадиона. Кроме того, участники встречи обсудили состояние площадок для сбора мусора. По планам администрации Володарского округа запланировано создать уже в этом году 19 новых площадок. 
Напомним, в Нижегородской области проходит отчетная кампания депутатов фракции "Единой России" в региональном парламенте о реализации народной программы партии. По решению фракции в период с 15 февраля по 15 мая 2023 года депутаты-единороссы должны отчитаться перед избирателями о работе в своих округах.

Региональная народная программа партии "Единая Россия" была сформирована перед выборами 2021 года при активном участии нижегородцев: граждане направили более 200 тысяч предложений. Среди приоритетных направлений в народной программе нижегородцы определили строительство и приведение в порядок объектов социальной сферы, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие здравоохранения и образования, создание новых спортивных сооружений, улучшение экологической обстановки.

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Теги:
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