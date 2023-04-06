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Общество

Около 300 граждан Германии намереваются переехать в Нижегородскую область в 2023 году

06 апреля 2023 18:14  [618] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева приняла участие в конференции "Кадровый потенциал переселенцев из Европы и США: региональная практика", прошедшей в Госдуме РФ.

Ольга Гусева во время своего выступления рассказала, что в марте в департамент обратился гражданин Германии с просьбой помочь его соотечественникам в переезде в Нижегородскую область и трудоустройстве.

В этом году в регион планируют переехать около 300 граждан Германии, но к концу 2023 году число желающих может увеличиться до тысячи человек.

"Это связано с тем, что жители Германии видят огромный потенциал в сотрудничестве с Нижегородской областью в сфере автомобилестроения, эффективного преобразования энергии, строительства и развития инфраструктуры и логистики", - отметила Ольга Гусева.

Также решению переехать поспособствовало участие граждан Германии в проекте "Автопробег Дружбы". Нижегородская область встречает путешественников из Германии на протяжении пяти лет.

Переехать в Нижегородскую область планируют люди разных профессий, чаще всего технических: операторы станков, технологи и сварщики), специалисты автомобильной промышленности и судостроения. Также желают переехать инженеры, архитекторы, каменщики, плиточники, работники сельского хозяйства по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что более 80 семей прибыло в Нижний Новгород в 2022 году по программе содействия добровольному переселению соотечественников.

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Теги:
Переселение
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