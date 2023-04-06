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Общество

Уже более 20 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области

07 апреля 2023 09:44  [380] Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

В Нижегородской области в связи с резким потеплением произошла ранняя активизация клещей. Так, на 6 апреля зарегистрировано уже 21 обращение в медицинские организации c укусами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Жители региона "ловили" клещей на территории сада-огорода, деревень, в лесу. География распространения случаев укусов, как всегда, обширна: Арзамасский (1), Большеболдинский (2), Борский (5), Краснобаковский (1), Пильненский (1), Варнавинский (1), Ветлужский (1), Лукояновский (1), Павловский (2), Починковский (1), Сергачский (1) и Спасский (1) районы.

Также от укусов клещей пострадали жители областного центра - в Автозаводском (2) и Ленинском (1) районах Нижнего Новгорода.

Лабораторно исследовано семь клещей, инфицированных не зарегистрировано.

Напомним, в прошлом году в аналогичный период по всей области было зафиксировано всего пять обращений.

В Управлении также рассказали, что на текущий момент лабораторно подтверждено пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.У всех заболевших присасывания инфицированных клещей произошли в октябре-ноябре 2022 года - на территории Арзамасского, Дальнеконстантиновского, Кстовского, Богородского районов области. Один заболевший подцепил клеща на территории другого региона. При этом никто из них по поводу укусов в медучреждения не обращался, клещей, соответственно, не исследовали.

По состоянию на 6 апреля прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 2500 человек (53,7 % от плана), в том числе 119 детей (план 4648).

Отметим, что в 2023 году первый случай присасывания клеща в Нижегородской области был зарегистрирован в Большеболдинском районе в середине марта. На прошлой неделе инфицированного вирусом клещевого энцефалита клеща выявили в Краснобаковском районе. 

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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