Неоднократно дискредитировавший ВС РФ нижегородец будет привлечен к уголовной ответственности Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Неоднократно дискредитировавший ВС РФ нижегородец будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в апреле 2022 года 51-летний житель Нижнего Новгорода уже был оштрафован по статье 20.3.3 ч. 1 КоАП Р (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ...).

При этом мужчина продолжил нарушать закон. Так, в июне 2022 года в одной из групп в соцсетях, администратором которой он являлся, нижегородец размещал информацию, дискредитирующую действия российской армии.

В январе 2023 года нижегородцу было предъявлено обвинение по статье 280.3 ч. 1 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ...). Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в начале марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ.

Ранее сообщалось, что жителя Дзержинска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.