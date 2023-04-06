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Общество

АО "Теплоэнерго" проверит герметичность сетей отопления в ряде районов Нижнего Новгорода

07 апреля 2023 11:15  [95] Общество

Проверку на герметичность тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали и котельных на проспекте Ленина, 5а и ул. Баренца, 9а с помощью органического красителя – Уранина А проведет нижегородское АО "Теплоэнерго".

Как сообщили в пресс-службе компании, проверки пройдут в период с 10 по 14 апреля.

Вещество, добавленное в теплоноситель, позволит специалистам выявить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах, благодаря характерному яркому желто-зеленому цвету сетевой воды.

Такой способ диагностики трубопроводов активно применяется в России и в мире на закрытых системах теплоснабжения, когда отопление и горячая вода подаются по разным контурам. Он позволяет быстро и безошибочно определять дефектные участки сетей благодаря визуальной фиксации мест даже самых небольших повреждений.

Важно отметить, что краситель Уранин А (флуоресцеин натрия) полностью безопасен для человека и окружающей среды - он используется также в косметической промышленности и в медицине.

Во время испытаний в Нижегородском и Советском районах города в зоне действия Нагорной теплоцентрали специалисты и жители могут заметить места выхода на поверхность подкрашенной Уранином А сетевой воды. Это означает, что герметичность системы нарушена.

Кроме того, могут выявиться технологические нарушения в работе внутридомовых систем горячего водоснабжения, из-за чего из крана может пойти окрашенная в желто-зеленый цвет вода. Пользоваться этой водой для бытовых нужд нежелательно, поскольку она может окрасить материалы и поверхности, с которыми соприкасается.

О любых таких случаях АО "Теплоэнерго" просит сообщать по круглосуточному телефону горячей линии 8-831-277-91-31, либо с помощью опции "Сообщить о неполадке" на сайте компании teploenergo-nn.ru, указав адрес. Специалисты диспетчерской службы и центра телефонного обслуживания будут работать в этот период в усиленном режиме.

Нагорная теплоцентраль – крупнейшая котельная в Нижнем Новгороде, которая обеспечивает теплоснабжение более 2500 объектов в Советском и Нижегородском районах. В зоне действия котельной на проспекте Ленина, 5а находится почти 100 объектов в Ленинском районе. Котельная на ул. Баренца, 9а поставляет ресурсы в 45 объектов в Комсомольском поселке Сормовского района.

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Теги:
Теплоэнерго
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