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Культура и отдых

"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде пройдёт 8 апреля на 32 площадках

07 апреля 2023 12:22  [390] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области 8 апреля пройдёт "Тотальный диктант". Уже в тринадцатый раз все желающие смогут проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.

Участников примут 34 площадки, две из которых расположены в Кстовском муниципальном округе и в Балахне. Лекторами диктанта традиционно станут известные нижегородцы: председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин, журналист нижегородской телекомпании ННТВ Наталья Куликова, автор детективных романов Ксения Любимова, актёр Константин Кибардин, режиссёр и продюсер Бэла Рубинштейн, актёр и музыкант Андрей Паньшин - и другие.

Ко всемирной акции по проверке грамотности присоединились библиотеки Нижнего Новгорода - в том числе три модельные, многие из которых расположены в жилых микрорайонах.

"Сегодня русский язык испытывает огромное давление. К нам в лексикон приходит огромное количество иностранных слов, и сохранение родного языка – это сохранение своей самобытности, традиций, нашей национальной культуры. Ведь как мы разговариваем, так мы и мыслим. Поэтому я приглашаю всех принять участие в "Тотальном диктанте" и проявить свою любовь к нашему родному языку", - отметил почётный гражданин города Нижнего Новгорода Сергей Горин.

Регистрация на площадки проведения диктанта доступна на сайте totaldict.ru/nnov. Диктант начнётся 8 апреля в 14:00.

Напомним, "Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих проверить свои знания русского языка. Организовали его студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2004 году. В Нижнем Новгороде в этом году "Тотальный диктант" пройдёт уже в 13-й раз. В прошлом году к акции присоединилось около тысячи человек.

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Теги:
Диктант Образование Тотальный диктант
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